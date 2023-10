Killer Card, il film sul dramma della droga girato tra Catania e Los Angeles

Sono in fase di ultimazione le riprese del film thriller, drammatico e horror Killer Card, del regista Giuseppe Di Blasi, per la HETHOL Productions, girato in Sicilia orientale e a Los Angeles. La storia: Elisa e Luca sono due giovani precipitati nel dramma della droga che si incontrano in una comunità di recupero per tossicodipendenti. Durante il periodo di riabilitazione si innamorano perdutamente, tanto da sposarsi subito dopo, spinti dalla voglia di riscatto e di iniziare una nuova vita. In realtà, in un intrecciarsi di storie parallele, di situazione di grande suspence, in un crescendo di terrore, si arriverà ad un clamoroso colpo di scena, che svelerà la vera identità di un personaggio misterioso che, dopo aver fatto trovare una card ad Elisa, innescherà una escalation di malvagità.

«Una storia che si sviluppa su ritmi sostenuti, scandita da un crescente dolore, tra luoghi paradisiaci e infernali stati d’animo. Particolarmente suggestivo il contrasto tra alcune location in contesti naturali di grande bellezza nel territorio siciliano e il clima horror della storia. – spiega Giuseppe Di Blasi». La pellicola Killer Card provocherà emozioni forti e costanti. La storia sarà in continua evoluzione con toni cupi e minacciosi, con riferimento a più tematiche sociali oggi molto discusse. La regia, nervosa e serrata, guiderà la narrazione passo dopo passo ad improvvisi colpi di scena, violenza, suspense, terrore e orrore.

Il film, che uscirà all’inizio del prossimo anno, sarà destinato al mercato nazionale e internazionale, con versioni già previste in inglese e spagnolo, oltre che in italiano. Importante il contributo fornito dalla Film Commission del Comune di Catania.

Nella foto un momento delle riprese