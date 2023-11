A Catania i casting per il film Miopia con Nino Frassica e Caterina Murino

Al via a Catania il casting per una nuova produzione cinematografica, “Miopia”, con Nino Frassica e Caterina Murino, le riprese inizieranno a fine gennaio 2024, nelle città di Pesaro e Fano. Il film, Moviestart Production in co-produzione con Rai Cinema e CinemaSet, sarà da Rocco Mortelliti, genero di Andrea Camilleri.

Miopia è la storia di Francesco Berardi, un giovane trentacinquenne, scampato a un tentato suicidio. Ha perso sua moglie in un incidente stradale non del tutto chiarito. Comincia a vedere le cose da un puto di vista diverso: la “miopia”, a volte, non permette di vedere come stanno le cose realmente.

Ecco i personaggi che la produzione selezione per il casting di Catania: Medico: 40/45 anni; Esmeralda Felice: donna bella presenza 40 anni circa bionda/castana; moglie politico: donna bella presenza 45 anni circa; ladro: 25/30 anni; assistente magistrato: donna molto bella 25/30.

Saranno presenti al casting di Catania direttamente il regista Rocco Mortelliti, il produttore marchigiano della MovieStart production Roberto Siepi e il produttore esecutivo Mario Cavazzuti.

Per partecipare al casting è necessario inviare una mail all’indirizzo [email protected]. Nella mail dovranno essere indicate: curriculum (comprensivo del numero di telefono per essere ricontattati), foto, in cui si veda bene il volto e la figura del candidato/a, senza occhiali da sole e senza cappelli.

La produzione provvederà a ricontattare le persone che presentano le caratteristiche ricercate, per fissare un provino.

Per chi abita a Catania e provincia le audizioni si terranno in presenza, mentre per chi abita fuori città e solo ed esclusivamente residente nella Regione Sicilia, la sessione di provini avverrà in videochiamata.