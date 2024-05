Valeria Golino a Cannes: «La mia scabrosa e libera Arte della gioia»

Modesta è affamata, ribelle, scostumata, impenitente, disubbidente, arrivista, libera, è una bimba analfabeta che guarda la capra in campagna, con un padre che abusa di lei, Modesta dà fuoco a tutto, cerca di rinascere e lo farà altre mille volte, pronta a tutto, senza scrupoli, senza morale, cercando amore e un altro posto nella società più in alto possibile. Ruba la sua parte di gioia a tutto e a tutti, innamorata tutte le volte che è stato necessario. È la protagonista del meraviglioso romanzo della scrittrice catanese Goliarda Sapienza, nata 100 anni fa, uscito postumo e diventato un bestseller, L’arte della gioia (Einaudi). E ora una serie tv dirompente e magnetica, che si è guadagnata l’anteprima mondiale a Cannes, nel giorno in cui la regista e cosceneggiatrice Valeria Golino è celebrata con un Rendez Vous, una lezione di cinema che quest’anno condivide con Meryl Streep e George Lucas.

Modesta è Tecla Insolia (giovane e talentuosa) in sei puntate prodotte da Sky Studios e da Viola Prestieri per HT Film e che uscirà in sala, in due parti, con Vision Distribution la prima dal 30 maggio e la seconda dal 13 giugno.

Jasmine Trinca è la madre superiora Leonora, nobile nel convento perché aveva osato amare il gabellotto (Guido Caprino), che accoglierà la bambina come una figlia e poi come un’amante. Valeria Bruni Tedeschi sua madre, la principessa Gaia dei Brandiforti, una donna egocentrica, d’altri tempi, annoiata, intelligente, volitiva.

Dice Valeria Golino: «Ho conosciuto Goliarda a 18 anni, è stata la mia coach di dizione sul set in Storia d’amore di Francesco Maselli - per cui vinse la Coppa Volpi nel 1986, ndr - ero troppo giovane e ora rimpiango di non averla frequentata. Il suo libro mi ha rapita, prima da lettrice e poi da autrice, così quando Viola Prestieri è riuscita a prenderne i diritti mi sono gettata con passione in questo progetto, è stata una scelta sentimentale. Il mondo di Goliarda ti turba, è scabroso, ha un eros morboso». Dal libro alla serie si moltiplica l’effetto e il risultato è qualcosa mai visto prima. «Modesta e tutti gli altri personaggi femminili - risponde la regista - sono interessanti, complicati, molto fuori dagli archetipi, giocano con gli archetipi, rompendoli in continuazione. Modesta è un unicum nella letteratura italiana, molto raro anche nell’audiovisivo. Va oltre la modernità, è molto avanti a noi anche adesso questa donna così poco edificante». C’è un femminile diverso da raccontare, «un femminile pieno di difetti che di solito sono nei personaggi maschili, nei grandi anti-eroi. Modesta una volta tanto è una donna senza sensi di colpa», aggiunge coinvolta la regista che ha scritto con Velia Santella, Francesca Marciano, Luca Infascelli, Stefano Sardo.