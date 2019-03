Pusher sorpreso e inseguito a Catania con mezzo chilo di cocaina: arrestato

È stato visto e riconosciuto un pusher a bordo di una Smart For Two, mentre sfrecciava a tutta velocità in viale Tirreno. I carabinieri hanno arrestato Nicola Niciforo, di 24 anni, accusato di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

L’equipaggio di una gazzella nel quartiere San Giovanni Galermo ha visto il ventiquattrenne mentre ha aperto il finestrino dell’auto per lanciare fuori dall’abitacolo una busta di plastica. I carabinieri hanno prima impedito che fuggisse e poi hanno recuperato la busta contenente circa 550 grammi di cocaina. La droga se fosse stata venduta al dettaglio avrebbe fruttato oltre 60.000 euro.

I militari hanno perquisito l'abitazione dell’arrestato, hanno inoltre trovato del materiale utilizzato per preparare le dosi di stupefacente.

Niciforo è stato portato nel carcere di Catania Piazza Lanza.

