Domani via ai lavori all'aeroporto di Catania, disagi in vista: attivati i bus per lo scalo di Comiso

Disagi in vista da domani all'aeroporto di Catania. Prenderanno il via infatti i già annunciati lavori urgenti nell'area di movimento dello scalo etneo. Inevitabili le difficoltà per chi deve partire o arrivare a Fontanarossa. Nella giornata di domani, lo scalo potrà garantire non più di 6 voli in arrivo ogni ora, mentre da martedì saranno ridotti ulteriormente a quattro. Numerosi i voli dirottati all'aeroporto di Comiso. Da domani e sino alla fine dei lavori, prevista per il 20 marzo, sarà attivato un servizio navette per collegare i due scali.

Il servizio verrà effettuato dall’Ast, che ha messo a disposizione sette autobus e garantito le corse supplementari. L'azienda di trasporto effettuerà 24 corse (un autobus per ogni corsa), 12 corse in partenza dall’aeroporto di Catania e 12 in partenza dall’aeroporto di Comiso, modulate sugli orari dei voli in partenza e in arrivo all’aeroporto ibleo. Il percorso diretto durerà circa un’ora e mezza.

La prima corsa partirà da Catania alle 5,30 del mattino di lunedì, dal capolinea Ast (situato di fronte all’ex aerostazione Morandi); mentre l’ultima corsa partirà da Comiso alle 22,15. I biglietti potranno essere acquistati direttamente a bordo, al costo di una normale corsa.

Ecco nel dettaglio gli orari delle partenze delle navette da Catania e da Comiso per la giornata di domani 11 marzo.

DA CATANIA Ore 5.30; 6.30; 8.00; 9.00; 10.00; 11.00; 12.00; 14.00; 15.30; 17.30; 18.00; 18.30

DA COMISO: Ore 9.00; 10.00; 11.45; 13.15; 13.45; 14.15; 15.45; 16.30; 18.15; 20.30; 21.00; 22.15

Tutti i dettagli degli orari sul sito Internet dell'aeroporto di Catania (www.aeroporto.catania.it) e quello dello scalo di Comiso (www.aeroportodicomiso.eu).

