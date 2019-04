Tentata concussione, il Gup di Catania ha assolto l'ex senatrice Bertorotta

Il Gup di Catania, Luigi Barone ha assolto l'ex senatrice del M5s, Ornella Bertorotta, su richiesta conforme della Procura e dell'avvocato Salvatore Leotta, dall'accusa di tentata concussione.

Al centro dell'inchiesta presunte pressioni per ottenere l'assunzione di una giovane vicina al Movimento 5 stelle in una comunità di recupero nel Catanese e di avere utilizzato i suoi poteri ispettivi nei confronti della struttura per condizionarne le scelte.

Dopo avere ricevuto un'informazione di garanzia, Ornella Bertorotta, nel gennaio 2018, ritirò la sua ricandidatura a Palazzo Madama. Lo ricorda lei stessa sul proprio profilo Facebook dando notizia della sentenza: "L'anno scorso - scrive - ho rinunciato alla candidatura al Senato perché sono stata raggiunta da un avviso di garanzia. Sapete come è finita? Assolta perché il fatto non sussiste! Grazie alla magistratura di cui mi sono sempre fidata, grazie a chi non ha mai dubitato della mia onestà, grazie a tutti voi che mi siete stati vicini. Oggi sono felice". (ANSA).

