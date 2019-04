Paternò, catturato rumeno ricercato per un furto commesso in patria

Un 43enne rumeno, Constantin Lehadus, è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Paternò in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso per furto aggravato.

È stata una pattuglia del Nucleo Radiomobile a fermarlo per controllo in via Alecci. L’uomo, tramite l’interrogazione alla banca dati, è risultato destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dall’Autorità Giudiziaria del Paese d’origine, poiché ritenuto responsabile di furto ai danni di una abitazione, dalla quale aveva sottratto beni per un valore di 7.000 lei.

L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato condotto presso il carcere di Catania Piazza Lanza.

