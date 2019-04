Tragedia a Paternò, anziano trovato morto in casa col cranio fracassato: fermata la figlia per omicidio

Tragedia questo pomeriggio a Paternò in provincia di Catania. Un uomo di 78 anni è stato trovato morto nella sua casa in via Catanzaro. Aveva una frattura alla testa. I carabinieri hanno fermato la figlia.

La vittima si chiama Giuseppe Ciancitto ed è un ex impiegato delle Poste in pensione . I carabinieri, intervenuti sul posto, avevano subito capito che si trattava di un omicidio avvenuto in ambito familiare.

Su disposizione del sostituto procuratore di Catania, Valentina Botti, hanno fermato la figlia 38enne della vittima per omicidio preterintenzionale. Secondo la ricostruzione degli investigatori, la donna, al culmine di una lite, avrebbe spinto il padre facendolo cadere per terra e facendogli sbattere la testa. L'uomo avrebbe avuto anche un infarto al miocardio.

