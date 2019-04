Catania, tentano di rubare le ruote di un'auto: due arresti e una denuncia

Tentano di rubare le ruote di un'auto parcheggiata in via Savoia a Catania, ma all'arrivo della polizia scappano. Gli agenti hanno arrestato i catanesi Cristian Renna, di 28 anni e Marcello Missale, di 53 anni, per tentato furto aggravato in concorso con un quattordicenne che è stato denunciato in stato di libertà.

Poco dopo la mezzanotte, il personale delle volanti è andato in via Savoia dove erano state segnalate alla sala operativa due persone che stavano tentando di rubare le ruote di una utilitaria.

Arrivati sul posto i poliziotti hanno notato due persone, corrispondenti alle descrizioni fornite, che sono fuggite. Una di loro ha lanciato il giubbotto rosso che indossava all’interno di una Fiat Punto, dove si trovava un'altra persona. Quest'ultimo è stato bloccato e identificato: si tratta di Missale. Sono stati anche intercettaio altri due fuggitivi, bloccati in via Etnea.

Nel corso della perquisizione della Fiat Punto, di proprietà di Missale, è stata trovata una chiave a croce.

Renna e Missale sono stati arrestati per tentato furto aggravato in concorso e portati nel carcere Piazza Lanza di Catania in attesa della udienza di convalida.

Il minorenne, invece,è stato denunciato in stato di libertà e affidato, come da disposizioni del pm di turno per i minori, ai parenti.

