Catania, tre arresti per furto e spaccio: intensificati i controlli di polizia

Giro di vite contro spaccio e furti a Catania. In particolare, personale delle volanti ha arrestato Mauro Abbascià, di 18 anni, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Sono stati anche arrestati Osama Abu Touq, di 35 anni e Yassin El Mousaife, di 36 anni accusati tentato furto aggravato in concorso per essersi introdotti all’interno di un condominio in centro città scassinando dei box-garage. Osama Abu Touq è accusato anche dell’inosservanza della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.

Nel corso delle trascorse festività pasquali, sono stati intensificati i controlli sull'ordine e la sicurezza pubblici, mediante il coordinamento ed il concorso operativo di tutte le forze di polizia, i servizi di prevenzione generale e di controllo del territorio sia nel capoluogo che in provincia per prevenire e contrastare scippi, rapine e furti in appartamento.

Le forze dell'ordine durante queste festività pasquali hanno controllato gli obiettivi a rischio, garantendo la dinamica presenza di personale in divisa nelle zone maggiormente frequentate e lungo gli itinerari turistici e culturali. Sono stati anche intensificati i controlli della polizia stradale sulle grandi arterie di comunicazione, per una più efficace prevenzione degli incidenti stradali.

Il potenziamento dei servizi ha interessato anche gli scali aereoportuali, marittimi e ferroviari, da parte della polizia di frontiera e ferroviaria.

Sono state impiegate a Catania e provincia 386 pattuglie. Sono state arrestate sette persone e altre dieci sono state denunciate.Sono state elevate21 multe per violazioni del codice della strada, sequestrati cinque veicoli e ritirate cinque patenti di guida.

