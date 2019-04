Catania, sorpresi con dosi di marijuana e cocaina: tre indagati

Sono stati sorpresi in via Savasta nel quartiere Piccanello di Catania con addosso un bilancino di precisione, marijuana, cocaina e una somma di denaro. Gli agenti hanno indagato in stato di libertà tre giovani P.R., R.S. ed R.A., accusati di detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti.

I poliziotti hanno notato nei pressi di via Savasta una persona che entrava e usciva da uno stabile, al cui interno c'erano altre due persone note alle forze dell'ordine e con precedenti in materia di spaccio di sostanze stupefacenti.

I poliziotti hanno fermato il giovane addosso al quale sono state trovate diverse dosi di cocaina confezionate e pronte alla vendita.

Quindi, gli agenti hanno perquisito l’appartamento degli altri giovani, dov 'è stato trovato del materiale di confezionamento, utilizzato per sigillare la cocaina trovata addosso allo spacciatore, un bilancino di precisione, marijuana, una significativa quantità di denaro. Denaro e droga sono stati sequestrati.

