Fiamme in un appartamento a Paternò, salvati due anziani

Incendio venerdì pomeriggio a Paternò, poco prima delle 14.30 in un'abitazione di via Prevosto Pulvirenti, una traversina della centralissima via Roma, in pieno centro storico cittadino. Le fiamme hanno interessato un locale di un appartamento, ubicato al primo piano, dove era collocata una caldaia. Immediati sono scattati i soccorsi; sul posto gli uomini del 115 del distaccamento di Paternò e a scopo precauzionale sono arrivate in zona due ambulanze del 118.

I vigili del fuoco hanno impiegato quasi un'ora per completare le operazioni di spegnimento e bonificare l'edificio. In quel momento era presente dentro l'immobile una coppia di anziani, che sono stati soccorsi e visitati dai medici del 118, così come raccontato sulle pagine del Giornale di Sicilia oggi in edicola.

