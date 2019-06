Controlli nei locali di Catania, alimenti con la muffa e allevamenti di cani nascosti

Controlli effettuati dai carabinieri del comando provinciale etneo e del Nucleo antisofisticazioni nei locali della movida Catanese. Denuncia ai danni di cinque gestori di altrettanti esercizi pubblici per violazioni delle norme che regolano il settore della somministrazione di alimenti e bevande.

La verifica ha portato al sequestro di un grosso quantitativo di generi alimentari e prodotti scaduti, tanto da essere invasi dalla muffa, controllo che è stato effettuato in collaborazione con gli ispettori del Dipartimento di prevenzione dell'Asp di Catania. Lo stesso laboratorio per la lavorazione dei cibi era provvisto di autorizzazione. I militari dell'Arma hanno altresì scoperto durante l'accesso ad un piccolo locale seminascosto e contiguo al laboratorio, un allevamento casalingo di cuccioli di cane di razza maltese, a quanto sembra, sprovvisti di microchips, tenuti in un ambiente angusto e senza alcun requisito per il benessere animale. I controlli sono stati effettuati anche ad alcuni dei numerosi pub e chioschi che a livello di strada somministrerebbero bevande agli avventori di passaggio. La notizia completa nel Giornale di Sicilia in edicola

