Superenalotto, ad Aci Castello centrato un 5 da oltre 84mila euro: sesta vincita in un mese

La dea bendata torna a baciare per la sesta volta in un mese un giocatore siciliano del Superenalotto. Il fortunato ha centrato un 5 da 84.012,66 euro ad Aci Castello. La schedina vincente è stata convalidata al Tabacchi Paternò di via Nazionale 185. Il Jackpot, nel frattempo, ha raggiunto i 167 milioni, premio più alto al mondo e secondo nella storia del gioco alle spalle dei 177,7 milioni vinti in tutta Italia nel 2010.

L’ultima sestina vincente è stata centrata il 23 giugno dello scorso anno, con un sistema che ha distribuito 51,3 milioni di euro in tutta Italia, mentre in Sicilia il 6 manca da aprile 2018, con 130 milioni vinti a Caltanissetta.

A Palermo lo scorso 3 giugno, soltanto una settimana fa, era stato centrato un 5 da 14.203,94 euro. La schedina vincente era stata convalidata presso il Bar Torre Bonagia di via dell'Ermellino 40.

A fine maggio sempre a Palermo un fortunato giocatore di Palermo centrò un 5 e portato a casa 23.093,73 euro. La schedina vincente era stata convalidata al Tabacchi Di Lorenzo di piazza Leoni 42.

Mentre in provincia di Catania in giocatore di San Giovanni La Punta centrò il 24 maggio un 5 da 29.347,21 euro. La schedina vincente fu convalidata nel punto vendita Leggi Gioca e Vinci di via Catira al Parco Commerciale I Portali.

Un giocatore di Milazzo, in provincia di Messina, sfiorò il Jackpot record il 22 maggio scorso, centrando un 5 da 70.024,29 euro. La schedina vincente, fu convalidata convalidata alla tabaccheria De Gaetano, in via Policastrelli 196, in località San Pietro.

Sempre a Palermo lo scorso 13 maggio furono vinti 51mila euro al SuperEnalotto. Anche in questo caso un fortunato giocatore ha centrato un 5 con la schedina convalidata al Tabacchi Lotto di Corso dei Mille 1067.

