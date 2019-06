Incendi, divampa rogo in una pizzeria ad Acireale

I Vigili del Fuoco sono stati impegnati stamane ad Acireale (Catania) per spegnere un incendio divampato, sembra per cause accidentali, in una pizzeria di Acireale, in via Romeo.

Il rogo ha causato danni all'impianto elettrico ed ai locali. I pompieri dei distaccamento di Riposto sono intervenuti poco dopo le 7 ed hanno concluso le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dei locali poco dopo le 11. Secondo quanto accertato, le fiamme si sono sviluppate in un locale vicino al forno a legna.(ANSA).

