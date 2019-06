Tentano di rubare cavi di rame al Palacatania, due arresti: "Fatto increscioso"

Due persone sono state arrestate la notte scorsa a Catania dalla Polizia di Stato mentre con alcuni complici tentavano di rubare cavi di rame nel Palacatania danneggiando l'impianto di illuminazione e di condizionamento. Gli agenti sono intervenuti dopo le segnalazione di alcuni cittadini ed hanno recuperato parte della refurtiva.

Il sindaco Salvo Pogliese e l'assessore allo Sport Sergio Parisi hanno inviato stamani tecnici e funzionari del Comune per un sopralluogo e già domani saranno avviate le operazioni di ripristino per rimettere in funzione l'impianto, che dal 2 al 4 agosto ospiterà le qualificazioni del girone preolimpico di pallavolo femminile per Tokyo 2020.

Un fatto particolarmente increscioso e grave - hanno commentato il sindaco Salvo Pogliese e l'assessore allo Sport Sergio Parisi - che stavolta ha il lato positivo della segnalazione di alcuni cittadini alla Polizia di Stato, che ha permesso la consegna alla giustizia i ladri".

"Il nostro sentito ringraziamento - hanno proseguito - va sia a questi onesti cittadini, sia alle forze dell'ordine che hanno agito con tempestività. Purtroppo questi fatti nella nostra città si ripetono frequentemente con pesanti ripercussioni negative sull'utilizzo delle strutture pubbliche e le casse comunali".

