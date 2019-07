Catania, nascondeva 13 chili di cocaina in auto: arrestato 40enne nisseno

Tredici chilogrammi di cocaina sono stati sequestrati dalla guardia di finanza a Catania che ha arrestato un 40enne originario di Caltanissetta, ma amministratore di una concessionaria di auto a Figline Valdarno.

Tre chilogrammi di droga sono stati trovati dentro una vettura in uso all’uomo che era posteggiata in un’area parcheggio vicino l’aeroporto. Da accertamenti documentali è emerso che l’auto era stata portata a Catania con una bisarca, sulla quale si trovava una seconda vettura in uso sempre all’uomo, ma che era stata scaricata in un parcheggio privato di Augusta.

La società di trasporti e l’autista della bisarca sono totalmente estranei all’inchiesta. Durante una perquisizione nella seconda auto sono stati trovati altri 10 chilogrammi di cocaina. Il valore della sostanza stupefacente sequestrata è stimato in oltre 1 milione di euro. ANSA

