Ruba stecche sigarette all'aeroporto di Catania, denunciato 45enne

Ruba quattro stecche di sigarette e viene denunciato dalla Polizia di Stato di Catania. L'accusa per C.S., 45 anni, è quella di avere rubato in un negozio dell’area partenze dell’aeroporto del capoluogo etneo stecche di sigarette per un valore complessivo di 166 euro.

A seguito della denuncia, gli agenti della Polizia di Frontiera hanno visionato le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza e sono risaliti al presunto autore, un passeggero in partenza per Roma che adesso dovrà rispondere di furto aggravato.

