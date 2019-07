Catania, convocata riunione del Comitato per la sicurezza pubblica

Il prefetto di Catania, Claudio Sammartino, ha convocato per lunedì una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. All'ordine del giorno i servizi di ordine e sicurezza pubblica, in particolare relativamente all'attività di polizia stradale per la stagione estiva; la valutazione della pianificazione connessa allo svolgimento della ricorrenza estiva della festa di Sant'Agata; e l'analisi delle problematiche connesse alla sicurezza pubblica nell'ambito dell'area portuale.

Alla riunione parteciperanno il sindaco di Catania, i rappresentanti della curia arcivescovile, i responsabili provinciali delle Forze di polizia, il comandante della capitaneria di porto, il dirigente del compartimento della polizia stradale, il dirigente del compartimento Anas, il presidente del Cas, il comandante provinciale dei vigili del fuoco, il presidente dell'Autorità di Sistema portuale mare di Sicilia Orientale, il direttore generale dell'Azienda Sanitaria provinciale, il dirigente della Protezione civile regionale, il dirigente della dogana, il direttore del servizio 118 ed il presidente del comitato organizzatore delle Celebrazioni Agatine.

