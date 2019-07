Impianto di frantumazione di una cava abusivo nel Ragusano, una denuncia

L'impianto di frantumazione di una cava di calcarenite di Chiaramonte Gulfi, in provincia di Ragusa, è stata sequestrata dai carabinieri del Noe di Catania perché abusivo: la ditta aveva l'Autorizzazione integrata ambientale ma non aveva mai comunicato la messa in esercizio dell'impianto. Il titolare è stato denunciato.

I militari hanno anche accertato che non era mai stato installato l'impianto di abbattimento delle polveri ed hanno rilevato altre gravi carenze nel settore della sicurezza e della prevenzione degli infortuni.

Il sequestro è stato convalidato dal Gip di Ragusa.

© Riproduzione riservata