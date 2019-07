Posteggiatore abusivo aggredisce due vigili a Catania, arrestato

Sorpreso dalla Polizia municipale a fare il parcheggiatore abusivo in piazza Mancini Battaglia, a Catania, un cittadino dello Zimbawe ha aggredito i due vigili che stavano per sanzionarlo, colpendoli con pugni e calci, prima di essere bloccato dai carabinieri e arrestato per lesioni volontarie e resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

Uno dei due agenti, colpito al vonto, è stato portato al pronto soccorso. L’extracomunitario è stato processato stamani per direttissima e, convalidato l’arresto, condotto in carcere.

E’ la seconda aggressione, dopo quella avvenuta circa una settimana fa, durante la quale dei vigili dell’Annona, durante i controlli sulla contraffazione commerciale sono stati malmenati e finiti in ospedale.

«Un fatto di estrema gravità - hanno detto il sindaco Salvo Pogliese e l’assessore Alessandro Porto -. Non si possono ancora tollerare episodi di violenza contro operatori in divisa che fanno azione di presidio del territorio per contrastare la diffusa illegalità. A loro va tutta la solidarietà dell’amministrazione».

