Lavori sulla tangenziale ovest di Catania, rallentamenti

Rallentamenti e code questa mattina, sulla Tangenziale Ovest di Catania, in seguito a "urgenti e indifferibili lavori di pavimentazione" eseguiti in un breve tratto di autostrada, tra il km 16,250 e il km 16,350, tra gli svincoli di Zia Lisa e Aeroporto, in direzione Siracusa. Lo rende noto Anas.

I lavori hanno comportato il restringimento della carreggiata, generando dunque rallentamenti e code. "Anas porge a tutti gli utenti le scuse per il disagio arrecato - si legge -. La normale circolazione è stata ripristinata poco dopo le ore 9".

