Furto di gasolio a danno della Dusty di Catania, fermato un dipendente

In riferimento alla nota dei Carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia di Catania Piazza Dante in cui si comunica la denuncia di due fratelli pregiudicati per furto aggravato in concorso di gasolio a danno dell'azienda e che vede la Dusty parte lesa, l'amministratore unico della società di igiene ambientale, plaude il grande lavoro delle Forze dell'Ordine: "Da tempo - afferma Rossella Pezzino de Geronimo - l'azienda era al corrente dell'ammanco di carburante tant'è che aveva avviato un'indagine interna che ha identificato in alcuni dipendenti, i responsabili di furti reiterati. Solo grazie all'intervento delle Forze dell'Ordine ed in particolare del Nucleo Operativo dei Carabinieri di Catania di piazza Dante, è stato possibile consegnare alla giustizia uno di questi dipendenti".

E aggiunge: "Lavoriamo da sempre al fianco delle Forze dell'Ordine per le quali esprimo la più sentita gratitudine per la professionalità con cui sono intervenute".

