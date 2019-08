Catania, sfiorato il Jackpot al Superenalotto: colpo da 25mila euro

Sfiorato ancora il "6" al Supernenalotto in Sicilia. Nel concorso di martedì 6 agosto, come riporta Agipronews, a Catania è stato centrato il "5" da 25mila euro. La schedina vincente è stata giocata martedì sera nella tabaccheria di via Antonino di Sangiuliano 68.

Il Jackpot, intanto, sale, in palio 205,4 milioni, il premio più alto al mondo nella storia del gioco.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE