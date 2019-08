Tensione a Catania, Salvini contestato in Piazza Duomo

Matteo Salvini è giunto questo pomeriggio in municipio a Catania, dove lo ha atteso il sindaco Salvo Pogliese. In piazza duomo, davanti a Palazzo degli Elefanti, un centinaio di persone divise in due schieramenti: pro e contro il ministro. I simpatizzanti della Lega hanno esposto uno striscione con la scritta "Catania identitaria".

Una cinquantina di manifestanti hanno urlato "buffone buffone" ed esposto cartelli con scritto "vergogna" e "traditore". Le due fazioni sono state separate da un cordone della polizia ma nonostante ciò c'è stato un veloce contatto tra qualche manifestante. Dopo qualche momento di tensione, il ministro ha raggiunto in municipio il sindaco Salvo Pogliese.

