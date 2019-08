Scippa collana ad anziana: arrestato 57 enne ad Adrano

Arrestato per rapina il 57 enne Giuseppe Ferro. E’ accusato di avere scippato in via Duca d’Aosta ad Adrano la collanina ad una donna scappando per le vie limitrofe.

Grazie alle descrizioni fornite dalla vittima, gli agenti riuscivano ad individuare l’uomo e ad arrestarlo. La vittima soccorsa da personale sanitario riportava escoriazioni alla nuca con prognosi di 3 giorni. Ferro è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa della convalida che si terrà in data odierna. (AGI)

