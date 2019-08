Esposto in Procura contro la discarica di Motta Sant'Anastasia

Denuncia alla Procura della Repubblica e ricorso al Tribunale amministrativo regionale. Queste le mosse del sindaco di Misterbianco, Nino Di Guardo, contro il decreto della Regione del 9 agosto che rilascia l’autorizzazione integrata

ambientale all’Oikos per 10 anni per la discarica di Motta S. Anastasia «Valanghe d’inverno» .

«Stupisce non poco come - dice Di Guardo -, a fronte di evidenti profili giuridici e circostanze fattuali, la bilancia dell’Amministrazione regionale penda sempre dalla parte dell’Oikos autorizzando la prosecuzione di una attività che

consente alla Società di realizzare utili per milioni di euro mentre le comunità locali soffrono i disagi della prossimità di una discarica in esercizio e di quelle già esaurite e mai bonificate».

