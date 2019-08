Catania maglia nera dell'abusivismo, superate Palermo e Messina

Sono Catania, Palermo e Messina le città italiane dove si registra il più alto tasso di abusivismo edilizio. La maglia nera spetta alla città etnea che supera il capoluogo della Sicilia. Il dato emerge dal report redatto dal Dipartimento regionale dell'Urbanistica con dati che vanno da gennaio 2009 a dicembre 2017, elaborati dal Siab, Sistema informatico abusivismo.

In questo arco di tempo, così come riporta Daniele Lo Porto in una rticolo del Giornale di Sicilia in edicola, si sono registrati nell'isola 26.674 casi di abusivismo. Sono 6.048 quelli nel territorio catanese, 4.927 nel Palermitano e 4.827 nell'area metropolitana di Messina.

