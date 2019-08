Incidente a Bronte, una vittima nello scontro tra un'auto e un furgone

Tragedia sulle strade siciliane. Un uomo, Antonio Lanza, di 52 anni, è morto in un incidente stradale avvenuto a Bronte, al km 10,800 sulla strada statale 284 “Occidentale Etnea” e precisamente in contrada Difesa. Si tratta del rettilineo che congiunge Bronte-Maletto sul versante nordovest dell'Etna.

A scontrarsi un’autovettura e un furgone con l'utilitaria che è finita in una scarpata. La vittima è il conducente del camion. È rimasta ferita anche una persona, una studentessa, che si trovava sull'auto: è stata medicata all'ospedale Castiglione-Prestianni di Bronte.

Il traffico è rimasto bloccato ed è intervenuto il personale dell'Anas per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. Sul posto anche i carabinieri e la polizia per accertare le cause dell'incidente.

Sulla stessa strada, lo scorso 14 agosto, si è verificato un altro grave incidente. Si erano scontrate due vetture, una Punto e una Mercedes: tre i feriti. Il più grave un 20enne che era stato trasferito all'ospedale Cannizzaro di Catania dove era stato operato.

