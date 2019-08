Università di Catania, ballottaggio per il nuovo rettore

I professori Salvatore Barbagallo, ordinario di Idraulica agraria e sistemazioni idraulico-forestali, Agatino Cariola, ordinario di Diritto costituzionale, e Roberto Purrello, ordinario di Chimica, dell'Ateneo catanese, hanno ritirato la candidatura alla carica di rettore dell'Università di Catania.

In lizza, a contendersi la carica di Magnifico per il sessennio 2019-2025 rimangono i professori Vittorio Calabrese (ordinario di Biochimica clinica e Biologia molecolare clinica del dipartimento di Scienze biomediche e biotecnologiche), Francesco Priolo (ordinario di Fisica della Materia del dipartimento di Fisica e Astronomia). Lunedì sarà ballottaggio, quindi si conoscerà il nuovo rettore dell'Università di Catania.

Barbagallo, Cariola e Purrello, con un comunicato congiunto diretto a docenti, studenti e personale tecnico-amministrativo, hanno commentato: "Il risultato elettorale della prima tornata per l'elezione del rettore dell'università di Catania, ha visto la prevalenza del collega professor Francesco Priolo, ricco dell'esperienza maturata in incarichi svolti durante le passate gestioni rettoriali. Nelle sue diverse componenti di docenti, studenti e personale tecnico-amministrativo, l'Università di Catania ha espresso una scelta della quale dobbiamo prendere atto. Nell'interesse di evitare al nostro Ateneo ulteriori frammentazioni e di permettergli una guida unitaria che in tempi rapidi proceda alla sua organizzazione ed al recupero dell'immagine, ritiriamo la nostra candidatura per l'elezione a rettore".

I tre docenti hanno chiuso la nota dicendo: "Auguriamo al professore Francesco Priolo di operare in un Ateneo che si lasci alle spalle le stagioni dei conflitti. Noi assicuriamo la nostra leale collaborazione".

