Rifiuti a Catania, ripulite piazza Bellini e la fontana monumentale

Una nuova pulizia straordinaria di piazza Bellini, a Catania, è stata disposta dal sindaco Salvo Pogliese e dall’assessore all’ambiente Fabio Cantarella, per rimuovere rifiuti che sporcano l’area e la fontana monumentale. Diverse squadre di operatori e mezzi meccanici della Dusty, hanno sanificato l’intera piazza eliminando gli scarti che sporcavano il cuore della movida.

L’Amministrazione Comunale ha anche disposto un giro di vite sulla partecipata Multiservizi per aveva trascurato le condizioni di alcune piantine in vaso sistemati nella piazza, che necessitavano di cure e di essere innaffiate.

"L'attenzione alla cura del verde dev'essere massima nei limiti delle nostre possibilità - spiega l’assessore Cantarella -. Proprio in questi giorni l’ufficio verde del comune e la Multiservizi sono alla prese con la messa in sicurezza delle scuole e con l’eliminazione di insidie, anche ambienetali, senza contare che nei giorni scorsi abbiamo fatto rimuovere un insidioso canneto sviluppatosi sotto alcune abitazioni in viale Nitta. Anzi voglio ricordare che grazie alla presenza continua di personale ha consentito di avere un parco Gioieni tenuto meglio rispetto al passato e nei giorni scorsi di limitare la portata dell’incendio che si è sviluppato all’interno del parco, di probabile natura dolosa".

