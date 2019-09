Palagonia, litiga con la madre e accoltella ferendolo un operaio che lavorava in casa

Un 17enne di Palagonia è stato denunciato dai carabinieri della Stazione di Palagonia per lesioni personali e maltrattamenti in famiglia.

Il giovane, già arrestato per droga e finito ai domiciliari in una comunità, dalla quale era uscito da qualche mese, ha chiesto per l'ennesima volta denaro alla madre 55enne e al rifiuto della donna si è scagliato contro. In casa c'era un operaio 38enne che stava effettuando alcuni lavori e, vedendo la scena, ha deciso di intervenire affrontando il 17enne. Quest'ultimo lo ha colpito con un grosso coltello e nel tentativo di diendersi è stato colpito. La madre ha allertato i carabinieri denunciando il ragazzo.

L'operaio ha riportato ferite lacero contuse all’avambraccio destro giudicate dai sanitari guaribili in sette giorni.

© Riproduzione riservata