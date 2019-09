Furto all'aeroporto di Catania, indagata 63enne gelese

Passa i controlli in aeroporto ma non ritrova più il suo orologio riposto nella “vaschetta” per le indagini a raggi X. È accaduto al passeggero diretto a Roma dall'aeroporto di Catania.

La vittima ha immediatamente denunciato l'accaduto alla Polizia in servizio nella sede aeroportuale che ha messo gli investigatori sulle tracce del responsabile. Una donna, 63enne di Gela, che stava per imbarcarsi alla volta di Genova è stata inquadrata dalle telecamere di videosorveglianza proprio nell’atto di impadronirsi dell’oggetto.

In un lampo, i poliziotti l'hanno raggiunta nella sala imbarchi, e l’hanno messa dinanzi all’evidenza dei fatti, inducendola a riconsegnare l’orologio. La donna è indagata in stato di libertà per furto aggravato.

