Rifiuti ingombranti, stop temporaneo a Misterbianco

La piattaforma FG di Belpasso, preposta al conferimento dei rifiuti ingombranti, ha comunicato che per problemi tecnici di manutenzione, fino al 27 settembre prossimo non potrà ricevere i carichi provenienti dal comune di Misterbianco. Comunica inoltre che dal 30 settembre, previa pianificazione concordata con la Dusty, potrà essere ripreso il consueto conferimento.

La Dusty impossibilitata quindi a poter conferire tali rifiuti, ha provveduto e sta continuando a contattare i singoli utenti che si erano già prenotati, rinviando il ritiro a una nuova data da concordare. Per evitare l'abbandono dei rifiuti ingombranti sulle vie principali e sulle arterie secondarie che danneggiano l'immagine e il decoro del centro urbano, la Dusty invita la cittadinanza alla massima collaborazione chiedendo di non esporre in strada i propri ingombranti e comunica che di concerto con l'Amministrazione comunale, saranno eseguiti dei capillari controlli per evitare l'abbandono indiscriminato per strada degli stessi. Si segnala inoltre, che vista la saturazione dei cassoni scarrabili alloggiati presso il centro comunale di raccolta di via Garibaldi, sarà sospesa l'accettazione degli ingombranti fino alla riapertura dell'impianto che avverrà dal 30 settembre.

In seguito a questa difficoltà contingente, la Dusty e l'Amministrazione comunale di Misterbianco, si scusano con la cittadinanza per il disagio occorso visto che i tempi di attesa dei ritiri, saranno inevitabilmente più lunghi rispetto al consueto.

