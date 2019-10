Catania, stavano per imbarcarsi sull'aereo per Dublino con documenti falsi: arrestati

Si stavano per imbarcare su un aereo con destinazione Dublino ma sono stati fermati dalla Polizia di Frontiera in servizio presso l’aeroporto di Catania. In manette per falso documentale sono finiti Dagmar Smolko di 24 anni e Viktoria Smolko di 25 anni.

Intorno alle ore 21.30 , i due ragazzi volevano eludere i controlli di polizia mostrando dei documenti falsi, in particolare due carte di identità della Repubblica Slovacca.

I poliziotti esperti in falso documentale hanno capito che si trattava di due documenti contraffatti, arrestando i due. Sono stati condotti presso la Casa Circondariale di Piazza Lanza e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.

