Catania, sequestrate diverse tonnellate di miele semilavorato

Diverse tonnellate di miele semilavorato sono state sequestrate da carabinieri del Nas di Catania in aziende produttrici della provincia etnea perché "non era stata minimamente dimostrata l'origine e la provenienza, in violazione della procedura di rintracciabilità commerciale".

Il prodotto è stato sottoposto a vincolo sanitario con la collaborazione di personale medico veterinario dell'Asp che, assieme a militari dell'Arma, ha prelevato campioni di miele da sottoporre ad analisi chimiche per accertarne la conformità e la salubrità. I produttori ed i commercianti, ricordano i carabinieri del Nas di Catania, sono tenuti ad informare il consumatore finale, apponendo un'etichetta dalla quale ci si può accertare della natura dell'alimento, dello stabilimento produttivo, della zona di provenienza, dell'eventuale presenza di allergeni ed altre caratteristiche salienti. La cosiddetta 'filiera alimentare', obbligatoria per legge anche sulla provenienza e l'esatta origine del prodotto in vendita.

