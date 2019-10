Volevano imbarcarsi su un volo per Londra con documenti falsi: 2 arresti a Catania

Due persone sono state arrestate dalla polizia, all'aeroporto di Catania, per possesso e fabbricazione di documenti di identità falsi e sostituzione di persona. Si tratta di Besiki Gachechiladze, 31enne, e Bakari Gogolidze, 30enne.

Ieri, intorno alle 21, è stato effettuato un controllo su due passeggeri di un volo diretto a Londra. Gachechiladze e Gogolidze hanno esibito al personale addetto al controllo due carte di identità slovacche contraffatte.

I due arrestati erano, in realtà, cittadini georgiani, i quali, con il chiaro intento di recarsi in Gran Bretagna, cercavano di aggirare i controlli di Polizia, esibendo due carte di identità slovacche, risultate contraffatte dopo le attente ed approfondite analisi eseguite dagli esperti in falso documentale della Polaria.

I due georgiani sono stati arrestati e, a conclusione degli atti di rito, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica, entrambi sono stati condotti presso la Casa Circondariale Piazza Lanza di Catania.

© Riproduzione riservata