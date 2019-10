Spacciava la droga a 14 anni: blitz a Catania con 12 arresti

Dodici persone sono state arrestate dai carabinieri a Catania al termine dell'operazione antidroga denominata "Eredità", a Catania. Sono tutti ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Nell'attività di spaccio era impegnato anche un minore di 14 anni. L'operazione è stata denominata "Eredità".

L'indagine, coordinata dalla Procura etnea, ha consentito di disarticolare due piazze di spaccio molto redditizie che operavano in autonomia a poca distanza l'una dall'altra nel quartiere Picanello, noto per la presenza radicata di gruppi criminali legati a cosa nostra ed una delle mete privilegiate in provincia degli acquirenti di droga; il primo, che fa capo a Salvatore Puglisi, detto “Zecchinetta” e l’altro, a Patrizio Gregorio Pulvirenti.

È stata monitorata l’area compresa fra via Timoleone e via Maria Gianni, meglio nota come “Campo Scuola”.

Catania, sgominate due piazze di spaccio: nomi e foto degli arrestati Filippo Puglisi Patrizio Gregorio Pulvirenti Salvatore Puglisi Anthony Nastasi Benedetto Maicol Accardi Cesare D’Anna Giovanni Sebastiano Massimino Giuseppe Nastasi Marco Guarnaccia Santo Spinella Sebastiano Guerrera Andrea Nicholas Urzì

Le organizzazioni operavano con ruoli ben delineati e con suddivisione di turni, assicurando la presenza costante di stupefacente, principalmente marijuana, pronto per essere venduto al flusso incessante di acquirenti, particolarmente intenso nelle fasce orarie del primo pomeriggio e della prima serata.

Le vedette si posizionavano nelle strade di accesso e filtravano gli acquirenti, indirizzandoli verso i pusher che, sempre con tecniche differenti, cedevano lo stupefacente nascosto in auto, motorini, panchine. Uno degli indagati, seppur ai domiciliari, confezionava in casa le dosi e le lanciava dal balcone su richiesta del pusher in strada.

Le due organizzazioni, che riuscivano ad assicurarsi ciascuna un introito medio giornaliero di circa 5.000 euro, operavano in maniera totalmente autonoma, e seppur molto vicini uno all’altro, avevano instaurato un rapporto di “pacifica convivenza” e “leale concorrenza”, scambiandosi non solo i clienti ma anche gli spacciatori, che si trasferivano da una piazza di spaccio all’altra in virtù di una offerta di migliori condizioni di lavoro garantite dal capo-piazza.

Nell’organizzazione, operavano anche due padri con i rispettivi figli, Puglisi e Nastasi, che, essendo i più anziani insegnavano alle nuove generazioni i metodi di spaccio.

Nel corso dell’indagine, sono stati sequestrati oltre 2 chili di marijuana, arrestati 10 soggetti in flagranza di reato di detenzione e spaccio di stupefacenti e segnalati, come assuntori, oltre 150 acquirenti, giovanissimi, trovati in possesso della sostanza stupefacente appena acquistata.

In carcere sono finiti: Salvatore Puglisi, nato a Catania in data 09.01.1968; Filippo Puglisi, nato a Catania in data 10.04.1994; Patrizio Gregorio Pulvirenti, nato a Catania in data 05.10.1986; Sebastiano Giovanni Massimino, nato a Catania in data 24.06.1986; Sebastiano Guerrera, nato a Catania in data 06.12.1989; Benedetto Maicol Accardi, nato a Catania in data 23.11.1992; Giuseppe Nastasi, nato a Catania in data 09.07.1973; Anthony Nastasi, nato a Catania in data 25.10.1999; Andrea Nicholas Urzì, nato a Catania in data 17.11.1999; Santo Spinella, nato a Catania in data 16.02.1979; Cesare D'Anna, nato a Catania in data 20.06.19; Marco Guarnaccia, nato a Catania in data 21.07.1984.

