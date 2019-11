Catania, arrestati due fratelli spacciatori

Due fratelli, Alessandro e Salvatore Mascali, rispettivamente di 27 e 28 anni, sono stati arrestati dai carabinieri della “Squadra Lupi” del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale, per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Dopo giorni di pedinamenti e servizi di osservazione, ieri sera, i militari li hanno sorpresi appena usciti di casa e li hanno invitati a ritornare nell'immobile per effettuare una perquisizione.

I carabinieri hanno trovato e sequestrato 4 sacchetti in polietilene contenenti cocaina in pietra del peso complessivo di circa 100 grammi, che erano poggiati sul tavolo del soggiorno, nonché 340 euro in contanti conservati all’interno di un comodino in camera da letto.

Da una prima stima la droga sequestrata, opportunamente tagliata e dosata, avrebbe potuto fruttare ai pusher circa 20 mila euro.

Gli arrestati, assolte le formalità di rito, sono stati associati al carcere di Catania Piazza Lanza.

