Ordine dei medici di Catania, processo per calunnia all'ex presidente

Il terzo Tribunale di Catania ha rinviato, per competenza, a una sezione Monocratica il processo all'ex presidente Ordine dei medici di Catania, Massimo Buscema, per calunnia nei confronti dell'ex direttore sanitario dell'Azienda sanitaria provinciale del capoluogo etneo Franco Luca.

Al centro del procedimento, che è stato aggiornato al prossimo 12 novembre per l'assegnazione del fascicolo, alcune dichiarazioni sulle procedure di verifica eseguite dall'Asp nei confronti di 937 medici della provincia per presunte iperprescrizioni di farmaci per la cura dell'osteoporosi.

Per i legali di Buscema, il prof. Giovanni Grasso e l'avvocato Mario Brancato, il loro assistito aveva l'esigenza di salvaguardare la posizione di quasi mille medici di base dell'Ordine catanese e la privacy dei loro pazienti. (ANSA).

