Aci Castello, scoperto un centro di scommesse online abusivo

Un centro di scommesse online abusivo è stato scoperto in via Firenze ad Aci Castello. Tre in tutto i locali controllati dai carabinieri.

Il locale di via Firenze era privo di specifica autorizzazione a fronte invece di quella rilasciata, esclusivamente, come “Internet Point”. A seguito delle contestazioni, il titolare dell’esercizio è stato denunciato all’autorità giudiziaria e, inoltre, è stata elevata una sanzione nei suoi confronti di 11.500 euro.

