Estorsione ad un venditore ambulante di panini, 5 arresti a Catania

Cinque persone sono state arrestate a Catania dalla polizia di Stato, su delega della Procura Distrettuale della Repubblica di Catania, perchè ritenuti responsabili, a vario titolo e in concorso tra loro, di tentata estorsione aggravata, illecita concorrenza con minaccia e violenza e lesioni personali, con l’aggravante di cui all’art. 416 bis. 1 c.p., per averli commessi avvalendosi delle condizioni di assoggettamento e di omertà tipiche di un’associazione mafiosa.

In manette Giuseppe Spampinato (carcere) e Nunzio Spampinato, Enrico Desi, Isaia Di Fini e Fabio Leonardi, tutti ai domiciliari.

Il gruppo, legato ad ambienti della criminalità organizzata locale, imponeva, con metodi violenti e intimidazioni, al titolare di un camion attrezzato per la vendita dei panini, la corresponsione di somme di denaro per poter continuare l’attività commerciale o, in alternativa, la cessazione immediata dell’attività di vendita al pubblico, così da garantirsi il controllo delle attività economiche nel richiamato settore.

Fermato anche Rosario D'Urso, accusato di furto aggravato, gli è stato applicato l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

