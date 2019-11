Tragedia ad Aci Trezza. Un uomo di circa 40 anni è stato investito, intorno alle 19.30 di ieri, in via Livorno, poco fuori dall'abitato. Il 40enne stava per attraversare la strada e il corpo ed è stato colpito in pieno.

Sul posto due ambulanze del 118 e i vigili urbani di Aci Castello, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

Secondo le prime ricostruzioni, l'automobilista che avrebbe investito l'uomo si sarebbe fermato a prestare aiuto.

