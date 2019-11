Misterbianco, eseguite due misure restrittive

Il 19enne catanese Andrè Failla è stato arrestato dai carabinieri del Tenenza di Misterbianco, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dal Tribunale dei Minori di Catania, così come il 37enne Nicola Giuseppe Ponzio, a seguito di analogo provvedimento d’aggravamento della misura restrittiva.

In particolare, Failla dovrà scontare 1 anno e 6 mesi di reclusione poiché, nell’agosto del 2016 ancora minorenne, si era reso responsabile dei reati di resistenza a pubblico ufficiale in concorso, lesioni personali e rifiuto di fornire le proprie generalità.

Ponzio, già condannato ad 1 anno di reclusione per tentato furto aggravato, era ai domiciliari ma a seguito delle reiterate violazioni della misura detentiva è stato oggetto di una informativa dei carabinieri, che recepita dall’Autorità Giudiziaria, ne ha consentito l’arresto ed il trasferimento in carcere.

Entrambi gli arrestati sono stati associati al carcere catanese di Piazza Lanza.

