Catania, intervengono per una lite e scoprono una coltivazione di marijuana

Il siracusano Giuseppe Lena, 27enne, è stato arrestato a Catania, dove è domiciliato, dai carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale per detenzione di sostanze stupefacenti.

I militari, intorno alla mezzanotte di ieri, sono intervenuti in via Borrello dov’era stata segnalata una lite in famiglia. I militari, scendendo le scale condominiali, hanno avvertito un odore di marijuana e così hanno deciso di effettuare una perquisizione domiciliare all’interno di un appartamento.

Sono stati trovati 35 grammi di marijuana, 13 di hashish, 3 di cocaina e 6 di ecstasy, 490 euro in contanti, ritenuti presumibile provento dell’attività illecita.

I carabinieri hanno deciso di estendere la perquisizione anche all’abitazione siracusana di Lena trovando ulteriori 420 grammi di marijuana e 5 di hashish.

