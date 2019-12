Furti, tenta di tornare in Romania ma viene arrestato all'aeroporto di Catania

Iulian Vaduva, 48enne rumeno, è stato arrestato dalla polizia, all'aeroporto di Catania, per furto aggravato. Stava per imbarcarsi su un aereo per Bucarest ma ieri, intorno alle ore 17.30 circa, è stato fermato durante un’attività di verifica documentale eseguita da personale della squadra di Polizia di Frontiera Aerea.

Su Vaduva pendeva un mandato di cattura per Ordine di esecuzione per la Carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, per furto aggravato.

Il 48enne è stato condotto presso la casa circondariale Piazza Lanza di Catania a disposizione dell'Autorità Giudiziaria competente: dovrà scontare la pena di 3 mesi di reclusione.

