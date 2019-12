Furti al cimitero di Catania, trovato e denunciato il responsabile

Danneggiava tombe e rubava al Cimitero monumentale di Catania. La polizia, dopo accurate indagini, ha individuato il responsabile.

All’interno di una cappella confraternita, dove si trovano centinaia di loculi, durante la notte, sono stati portati via utensili edili di valore, di proprietà di una ditta incaricata di effettuare opere murarie. In particolare gli agenti hanno rinvenuto delle impronte su una parete in alluminio a ridosso dei loculi dove il ladro avrebbe cercato denaro od altri oggetti di valore.

Si tratta di un cittadino straniero, già arrestato per furto, che è stato denunciato per furto aggravato dal danneggiamento e dall'aver commesso i fatti all’interno di un luogo sacro.

