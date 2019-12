San Gregorio, chiuso un bar-deposito di materiale esplodenti

In un bar di San Gregorio sono stati trovati, lo scorso 21 dicembre, oltre 200 kg di materiali esplodenti. In quell'occasione il titolare venne arrestato per avere occultato quel materiale esplodente, insieme a bombole di gas, che avrebbe potuto innescare una rovinosa esplosione. Il questore di Catania ha deciso di chiuderlo per 30 giorni.

Ad agire, lo scorso 24 dicembre, è stato il personale della squadra amministrativa della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Catania che ha apposto i sigilli al locale, dopo aver notificato il provvedimento al responsabile presente sul posto.

