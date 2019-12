Trova cellulare all'aeroporto di Catania e se ne impossessa: denunciato

Ruba un cellulare durante i controlli ma viene individuato. A denunciare la scomparsa del telefono una passeggera straniera.

Gli agenti della polizia di frontiera, esaminando le immagini della videosorveglianza sono riusciti a riconoscere il responsabile, un uomo di età compresa tra i 50 ed i 55 anni, con giubbotto scuro e jeans, il quale se n'è impossessato collocando i propri effetti personali all’interno della vaschetta dove il telefonino era stato inavvertitamente dimenticato.

Per evitare di essere scoperto, come è stato possibile vedere nelle immagini, l'uomo ha spento il telefono e si è imbarcato su un volo in partenza per Verona. In collaborazione con la polizia veronese, l'uomo quindi è stato rintracciato, obbligato alla restituzione del cellulare e denunciato.

