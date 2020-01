Rapinano due anziani e picchiano il vicino, due arresti ad Acireale

Arrestati per rapina ai danni di due anziani. Alfio Maugeri di 41 anni e Davide Copercini sono stati arrestati dai carabinieri di Acireale in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Catania. I due sono accusati anche di aver ferito il vicino di casa delle due vittime, corso in loro soccorso.

I fatti risalgono alla mattina dello scorso 12 luglio. I due rapinatori si sono introdotti con il volto coperto nella casa dei due coniugi anziani, nella frazione Guardia di Acireale, minacciandoli con una lima di ferro. Nonostante la presenza anche di una vicina di casa e di un'operatrice socio sanitaria, i rapinatori hanno scassinato il cassetto all'interno di un armadio della camera da letto derubandoli di 1500 euro.

Ad attirare l'attenzione del vicino di casa un vicino di casa che, entrato in casa è stato ferito al torace e all’addome dai due rapinatori. I due sono stati identificati attraverso le immagini di videosorveglianza della zona.

